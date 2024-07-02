Минтранс РФ напомнил о правилах въезда машин на Крымский мост

Минтранс опубликовал основные правила проезда по Крымскому мосту для россиян, которые на своих машинах едут на отдых.

В ведомстве отметили, что с началом курортного сезона движение на подходе к мосту стало особенно активным. Многие россияне и гости страны отправляются на отдых в южные регионы на черноморские курорты. С учетом роста потока автомобилей на автоподходах, на досмотровых пунктах увеличили число постов. Такая мера позволит ускорить время ожидания своей очереди.

Путешественникам напомнили основные правила проезда по Крымскому мосту и подготовки к досмотру на въезде на мост. Легковым машинам следует ехать по левой полосе, в то время как правая предназначена для автобусов и экстренных служб.

На транспортном переходе через Керченский пролив действуют правила безопасности. Обязательную проверку проходят: водители и пассажиры, транспортные средства, багаж и ручная кладь. Ведомство рекомендует упаковывать багаж так, чтобы его можно было легко и быстро перенести из машины в пункт досмотра. Также гражданам советуют не оставляйте в машине разбросанные вещи, чтобы сократить время прохождения всех процедур.

Грузовым автомобилям въезд на Крымский мост запрещен. Также в Минтрансе напомнили, что в Крым есть и альтернативные маршруты: сухопутный — через Мариуполь и Мелитополь, и паромная переправа через Керченский пролив, сообщает Минтранс РФ в Telegram-канале.

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