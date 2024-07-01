Пункты выдачи питьевой воды и туалеты открыли перед въездом на Крымский мост

Три пункта выдачи питьевой воды работают на 137, 139 и 140 километрах трассы Новороссийск – Керчь.

Также для удобства водителей, ожидающих в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани установили 11 биотуалетов.

На местах работают волонтеры. В их числе сотрудники администрации Таманского сельского поселения и представители аварийно-спасательного отряда Темрюкского района, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по состоянию на 16:00 1 июля со стороны Тамани ожидают 404 автомобиля. Со стороны Керчи очереди нет.