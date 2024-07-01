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До 404 снизилось количество машин перед Крымским мостом со стороны Тамани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-404-snizilos-kolichestvo-mashin-pered-krymskim-mostom-so-storony-tamani
До 404 снизилось количество машин перед Крымским мостом со стороны Тамани
Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

По состоянию на 16:00 1 июля в пробке перед Крымским мостом со стороны Керчи очереди нет

Со стороны Тамани ожидают 404 автомобиля. Предположительно, время ожидания составляет порядка двух часов, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным на 9:00, со стороны Тамани в очереди перед Крымским мостом находились 913 автомобилей. Со стороны Керчи — 165 машин.

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