Более 1000 автомобилей 1 июля стоят в пробках перед Крымским мостом

В первый день июля перед самым длинным мостом Европы, соединяющим Краснодарский край с Крымом, собрались внушительные автомобильные заторы.

По данным на 9:00, со стороны Тамани в очереди находятся 913 автомобилей. Время ожидания около 3 часов. Со стороны Керчи в пробке стоят 165 машин.

По данным сервиса «Яндекс Карты», автомобильный затор перед Крымским мостом в Темрюкском районе растянулся почти на 9 км.

В период высокого курортного сезона многие жители России отправляют на отдых в Крым. В эти месяцы трафик на Крымском мосту традиционно увеличивается.

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