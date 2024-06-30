На подъездах к Крымскому мосту открыли дополнительные пункты КПП

Об этом 30 июня сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«Сегодня с обеда фиксируем увеличение транспортного потока со стороны Краснодарского края и Крыма на Крымский мост. Провели рабочее совещание с участием представителей ФКУ УПРДОР «Тамань» и ФГУП «УВО Минтранса России» по вопросам увеличения пропускной способности пунктов досмотра автомобильного транспорта. Увеличено количество постов досмотра и усилена их работа со стороны Краснодарского края и Республики Крым», — написал министр в Telegram.

Он отметил, что в течение нескольких часов заторовые ситуации на подъездах к мосту будут устранены.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 1 тыс. машин скопилось днем 30 июня в очередях на подъездах к Крымскому мосту.