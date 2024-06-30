Более 1 тыс. машин скопилось в очередях на подъездах к Крымскому мосту

Со стороны Краснодарского края 30 июня ожидание в автомобильной очереди перед КПП составляет около трех часов.

По данным на 14:00, в очереди со стороны Тамани находится 810 транспортных средств.

«В очереди со стороны Керчи находится 320 транспортных средств. Ожидание около часа», — сообщили в канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

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