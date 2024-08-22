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Затонул атакованный ВСУ паром, очагов возгорания в порту «Кавказ» нет

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zatonul-atakovannyj-vsu-parom-ochagov-vozgoraniya-v-portu-kavkaz-net?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Затонул атакованный ВСУ паром, очагов возгорания в порту «Кавказ» нет

Железнодорожный паром, атакованный ВСУ в порту «Кавказ» 22 августа, затонул в результате полученных повреждений.

На территории самого порта очагов возгорания нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ» 22 августа около 16:30. На пароме находилось 30 цистерн с топливом.

Пожару присвоили 3 ранг сложности. Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется.

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