Затонул атакованный ВСУ паром, очагов возгорания в порту «Кавказ» нет

Железнодорожный паром, атакованный ВСУ в порту «Кавказ» 22 августа, затонул в результате полученных повреждений.

На территории самого порта очагов возгорания нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ» 22 августа около 16:30. На пароме находилось 30 цистерн с топливом.

Пожару присвоили 3 ранг сложности. Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется.