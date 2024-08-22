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Пожару на атакованном ВСУ пароме в порту «Кавказ» присвоили 3 ранг сложности

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozharu-na-atakovannom-vsu-parome-v-portu-kavkaz-prisvoili-3-rang-slozhnosti?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Пожару на атакованном ВСУ пароме в порту «Кавказ» присвоили 3 ранг сложности
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Пожар произошел 22 августа на железнодорожном пароме после атаки киевского режима.

Происшествию присвоили 3 ранг сложности. На место направили пожарный поезд. Всего пожар тушат 12 пожарных расчетов, 101 человек и 34 единицы техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«На пароме находилось 30 цистерн с топливом. Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется», — написал глава Темрюкского района Федор Бабенков в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ВСУ около 16:30 атаковали паром с топливными цистернами в порту «Кавказ».

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