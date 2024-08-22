Пожару на атакованном ВСУ пароме в порту «Кавказ» присвоили 3 ранг сложности
Происшествия
22.08.2024 18:34
Пожар произошел 22 августа на железнодорожном пароме после атаки киевского режима.
Происшествию присвоили 3 ранг сложности. На место направили пожарный поезд. Всего пожар тушат 12 пожарных расчетов, 101 человек и 34 единицы техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«На пароме находилось 30 цистерн с топливом. Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется», — написал глава Темрюкского района Федор Бабенков в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ВСУ около 16:30 атаковали паром с топливными цистернами в порту «Кавказ».