Спасены четверо членов экипажа атакованного ВСУ парома в порту «Кавказ»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал атаку ВСУ на ж/д паром в порту «Кавказ».

По словам главы региона, четверо членов экипажа железнодорожного парома после происшествия оказались за бортом, их спасли.

«Сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома и оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ» 22 августа около 16:30. На пароме находилось 30 цистерн с топливом.

Пожару присвоили 3 ранг сложности. Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется.

Атакованный ВСУ паром затонул, очагов возгорания в самом порту нет. Сотрудников порта эвакуировали, ситуация находится под контролем экстренных служб.

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