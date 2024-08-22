Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Сотрудников порта «Кавказ» эвакуировали за периметр после атаки ВСУ на паром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotrudnikov-porta-kavkaz-evakuirovali-za-perimetr-posle-ataki-vsu-na-parom?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Сотрудников порта «Кавказ» эвакуировали за периметр после атаки ВСУ на паром
Фото tonkosti.ru

Ситуация в морском порту «Кавказ» находится под контролем экстренных служб.

По данным Минтранса РФ, сотрудников эвакуировали за периметр порта. К месту происшествия направляется спасательное судно. Информация о пострадавших уточняется, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ» 22 августа около 16:30. На пароме находилось 30 цистерн с топливом.

Пожару присвоили 3 ранг сложности. Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется.

Атакованный ВСУ паром затонул, очагов возгорания в самом порту нет.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:

Спасены четверо членов экипажа атакованного ВСУ парома в порту «Кавказ».

На месте ЧП в порту «Кавказ» ищут двух человек, 17 членов экипажа парома спасены.

 

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях