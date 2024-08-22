Сотрудников порта «Кавказ» эвакуировали за периметр после атаки ВСУ на паром

Ситуация в морском порту «Кавказ» находится под контролем экстренных служб.

По данным Минтранса РФ, сотрудников эвакуировали за периметр порта. К месту происшествия направляется спасательное судно. Информация о пострадавших уточняется, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ» 22 августа около 16:30. На пароме находилось 30 цистерн с топливом.