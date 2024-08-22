Сотрудников порта «Кавказ» эвакуировали за периметр после атаки ВСУ на паром
Ситуация в морском порту «Кавказ» находится под контролем экстренных служб.
По данным Минтранса РФ, сотрудников эвакуировали за периметр порта. К месту происшествия направляется спасательное судно. Информация о пострадавших уточняется, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ» 22 августа около 16:30. На пароме находилось 30 цистерн с топливом.
Пожару присвоили 3 ранг сложности. Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется.
Атакованный ВСУ паром затонул, очагов возгорания в самом порту нет.
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Спасены четверо членов экипажа атакованного ВСУ парома в порту «Кавказ».
На месте ЧП в порту «Кавказ» ищут двух человек, 17 членов экипажа парома спасены.