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МЧС России: на месте ЧП в порту «Кавказ» ищут одного человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mchs-rossii-na-meste-chp-v-portu-kavkaz-ishhut-odnogo-cheloveka
МЧС России: на месте ЧП в порту «Кавказ» ищут одного человека
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Киев атаковал ж/д паром в порту «Кавказ» 22 августа около 16:30. На судне находилось 30 цистерн с топливом. Произошел пожар, после чего паром затонул. Экипаж оказался в воде.

К 20:30 стало известно о том, что 17 членов экипажа атакованного парома спасли. Сообщалось о поисках еще двоих.

«По уточненной информации, неизвестно местонахождение одного человека», — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Операция по спасению в порту «Кавказ» продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на месте происшествия в акватории моря установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива с затонувшего парома. Поверхность воды оперативно обработали сорбентом.

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