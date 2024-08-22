На месте ЧП в порту «Кавказ» ищут двух человек, 17 членов экипажа парома спасены

ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ» 22 августа около 16:30. На пароме находилось 30 цистерн с топливом. Произошел пожар, после чего судно затонуло.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что к 20:30 спасены 17 членов экипажа атакованного парома.

«Операция по спасению остальных продолжается — необходимо найти еще двух человек. Благодарен экстренным специальным службам за оперативность при проведении поисково-спасательных работ», — написал глава Кубани в Telegram.

Сейчас на месте происшествия в акватории установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработана сорбентом, добавил губернатор.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Кондратьев заявил о том, что крайне важно оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря.