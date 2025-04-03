Вдвое за 7 лет выросло количество сельхозкооперативов В Краснодарском крае

По инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в регионе организована поддержка сельхозкооперативов.

Зачем нужны кооперативы?

Объединение фермеров в кооперативы важно для дальнейшей экономической устойчивости малых хозяйств. Мелкие производители при объединении становятся более конкурентоспособными и именно этого результата помогает им добиться край.

«Чтобы больше продавать не только здесь и сейчас, но и в будущем, следующим этапом должно стать объединение фермеров в кооперативы. Есть много производителей, которые уже объединились на стадии переработки — и продают не сырье, а продукцию. Это необходимо для дальнейшей устойчивости производителей с точки зрения рынка», — сказал губернатор.

Для развития сельскохозяйственной кооперации в крае начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам оказывают государственную поддержку в виде грантов, а также предоставляют субсидии на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы.

Результаты поддержки

В результате принятых мер по развитию сельскохозяйственной кооперации количество работающих кооперативов с 2017 по 2024 годы увеличилось c 75 до более чем 160. В 2024 году зарегистрировали 5 новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов. По мере развития в Краснодарском крае сельхозкооперации, объем отгруженной продукции, реализованной кооперативами с 2017 года, увеличился в 2,7 раза до более чем 2 млрд рублей.

«До 90% затрат компенсируем начинающим кооперативам на приобретение техники и оборудования для переработки. Ежегодно кооперативы производят продукции на 1,7 млрд рублей. Объединяться выгодно — основную добавленную стоимость дает переработка сельхозпродукции. Благодаря кооперации за последние 8 лет создали 500 новых рабочих мест», — сказал Вениамин Кондратьев.

В 2025 году на субсидии сельскохозяйственным кооперативам на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы в краевом бюджете предусмотрено 50,6 млн. рублей. С 2020 по 2024 годы получателями субсидий на общую сумму свыше 50 млн рублей стали более 20 кооперативов.

С 2017 года по поручению губернатора предоставляются гранты на развитие материально-технической базы начинающим сельхозкооперативам, которые работают меньше года. В 2025 году на это предусмотрено 110 млн. рублей. Максимальная сумма гранта — 30 млн рублей. Условия софинансирования — 90/10%.

Примеры работы созданных кооперативов показывают, как объединение нескольких разрозненных небольших производителей позволяет им всем вместе выйти на качественно новый уровень производства и бизнеса.

Кооператив «Сырные истории»

СПСК «Сырные истории» объединяет 11 пайщиков — одного индивидуального предпринимателя, одно крестьянско-фермерское хозяйство и 9 личных подсобных хозяйств. С 2019 года кооператив занимается переработкой молока в селе Варнавинском Абинского района.

В 2019 году кооператив получил грант в размере 10,5 млн рублей на развитие материально-технической базы. На эти средства кооператив приобрел и смонтировал оборудование для переработки молока.

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2022 году кооператив купил роботизированную доильную установку и получил субсидию в 5,2 млн рублей.

В год кооператив перерабатывает более 450 тонн молока, а также производит пастеризованное молоко, твердые и мягкие сыры, а также кисломолочную продукцию — йогурты, кефир, сметану и ряженку. Продукция «Сырных историй» получила знак качества «Сделано на Кубани». Она реализуется в фирменных магазинах «Сырные истории», которые принадлежат одному из членов кооператива.

Кооператив организует агротуры с посещением одной из ферм кооператива в селе Варнавинском и сыроварни кооператива. В ходе экскурсии можно узнать больше о сыроварении, посетить сырохранилище и продегустировать готовую продукцию.

Кооператив «Солнечный круг»

СППСК «Солнечный круг» зарегистрирован в 2018 году — он производит молоко и молочные продукты. В первый год работы по краевой госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» кооператив получил грант в 31,03 млн рублей на развитие материально-технической базы.

Это позволило приобрести оборудование для приемки, предварительного охлаждения и производства молока, кисломолочной продукции, творога, сметаны и масла, а также упаковки молочных продуктов.

Кооператив открыл цех переработки молока и начал выпускать молоко, кефир, творог, сметан, сливки, различные сыры и сливочное масло. За год кооператив перерабатывает 750 тонн молока, выпуская порядка 730 тонн готовой молочной продукции. С 2019 года продукция «Солнечного круга» отмечена знаком качества «Сделано на Кубани».

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