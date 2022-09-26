В Удмуртии произошла стрельба в школе, есть погибшие

Кадр из видео «Кубань 24»

Стрельба произошла утром 26 сентября в школе № 88 города Ижевска. По предварительным данным, стрельбу в ижевской школе устроил неизвестный мужчина, после чего застрелился сам.

«Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 Ижевска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Удмуртия.

В полиции добавили, что информация о пострадавших уточняется. Ученики и учителя эвакуированы.

Глава республики Александр Бречалов прибыл на место происшествия.

«Пока неустановленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей, есть раненые. Сейчас почти закончилась эвакуация. По моей информации, сам мужчина застрелился. Весь периметр школы оцеплен, на территории школы работают сотрудники ФСБ, Росгвардии и следственных органов», — сообщил Александр Бречалов в Telegram.

По словам очевидцев в соцсетях, в школу зашел мужчина в черном плаще и открыл стрельбу. Telegram-канал «112» сообщает о 10 погибших, 5 из которых дети. Официально эти цифры пока не подтверждены.

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