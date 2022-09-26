Устроивший стрельбу в школе Ижевска мужчина стоял на учете в психоневрологическом диспансере
Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
По словам Бречалова, открывший стрельбу в школе Ижевска, в результате которой погибли 13 человек, находился на учете в психоневрологическом диспансере.
Также глава Удмуртии сообщил о состоянии пострадавших во время стрельбы. По его словам, из 13 погибших 9 — дети, остальные 4 — это взрослые [два охранника, два учителя — ред.]. Пострадали 23 человека. Состояние раненых оценивается как среднее и тяжелое.
В Росгвардии добавили, что Артем Казанцев не стоял на учете в Росгвардии как владелец оружия, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельба произошла утром 26 сентября в школе № 88 города Ижевска. Ранее в СКР сообщили о том, что погибли 13 человек — 6 взрослых и 7 детей, пострадал 21 человек — 14 детей и 7 взрослых. После нападения мужчина застрелился. Личность стрелка установили — это 34-летний Артем Казанцев, выпускник этой же школы.
Власти Удмуртии объявили траур по погибшим в результате стрельбы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким жертв преступления.
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