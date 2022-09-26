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Стрельбу в СОШ № 88 Ижевска устроил 34-летний выпускник этой же школы

Происшествия
26.09.2022 13:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/strelbu-v-sosh-88-izhevska-ustroil-34-letnij-vypusknik-etoj-zhe-shkoly
Стрельбу в СОШ № 88 Ижевска устроил 34-летний выпускник этой же школы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Следователи СКР установили личность мужчины, который 26 сентября напал на школу.

Это уроженец Ижевска, 34-летний Артем Казанцев, выпускник этой же школы. Дома у стрелка проводят обыск, изучают его личность, взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии, сообщает пресс-служба СК России.

Известно, что стрелок был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельба произошла утром 26 сентября в школе № 88 города Ижевска. По последним данным СКР, погибли 13 человек — 6 взрослых и 7 детей. Ранены 21 человек, в том числе 14 детей и 7 взрослых. После нападения мужчина застрелился.

Власти Удмуртии объявили траур по погибшим в результате стрельбы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким жертв преступления.

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