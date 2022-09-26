Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших в школе в Ижевске

Происшествия
26.09.2022 12:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-i-blizkim-pogibshih-v-shkole-v-izhevske
Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших в школе в Ижевске
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Неизвестный открыл стрельбу в школе № 88 в Ижевске утром 26 сентября. По последним официальным данным, погибли 13 человек, 7 из которых ученики.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Страшная трагедия сегодня произошла в Ижевске. В школе № 88 неизвестный открыл стрельбу. Погибли и пострадали дети, учителя. Сложно подобрать слова в этой ситуации. Вся Кубань скорбит и разделяет боль с жителями Республики Удмуртия. Мои глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии. Душевных сил и стойкости семьям погибших», — написал глава Кубани в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», власти Удмуртии объявили траур по погибшим в результате стрельбы в школе в Ижевске.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе двое парней ночью отрезали палец охраннику, мешавшему им искать закладку
В Анапе двое парней ночью отрезали палец охраннику, мешавшему им искать закладку
В Краснодаре отстранили от уроков учителя, схватившего за горло ученика
В Краснодаре отстранили от уроков учителя, схватившего за горло ученика
Как в Краснодарском крае проходит частичная мобилизация
Как в Краснодарском крае проходит частичная мобилизация
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Кубанские призывники, которые проходят срочную службу, не попадут в зону СВО
Кубанские призывники, которые проходят срочную службу, не попадут в зону СВО
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. Госдума рассмотрит законопроект о введении уголовного наказания для коллекторов за угрозы
  3. В Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате и ранил военкома
  4. 29 самых распространенных вопросов о мобилизации
  5. В Краснодаре изменится схема движения на Тихорецком кольце
  6. Во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну погибли два спортсмена
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях