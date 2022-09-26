Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших в школе в Ижевске

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Неизвестный открыл стрельбу в школе № 88 в Ижевске утром 26 сентября. По последним официальным данным, погибли 13 человек, 7 из которых ученики.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Страшная трагедия сегодня произошла в Ижевске. В школе № 88 неизвестный открыл стрельбу. Погибли и пострадали дети, учителя. Сложно подобрать слова в этой ситуации. Вся Кубань скорбит и разделяет боль с жителями Республики Удмуртия. Мои глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии. Душевных сил и стойкости семьям погибших», — написал глава Кубани в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», власти Удмуртии объявили траур по погибшим в результате стрельбы в школе в Ижевске.