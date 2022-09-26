Появилось оперативное видео с места стрельбы в школе Ижевска
Видеозапись опубликовал СК России. На кадрах запечатлено тело стрелка, застрелившегося в классе после массового убийства.
Власти Удмуртии объявили траур по погибшим в результате стрельбы в школе в Ижевске.
«С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88», — написал в Telegram глава республики Александр Бречалов.
По данным Telegram-канала «112», количество погибших в ижевской школе выросло до 14 человек. Еще один ребенок доставлен в больницу в состоянии клинической смерти. Эта информация официально пока не подтверждена. Сразу после нападения нападавший заперся в кабинете на 4 этаже и застрелился. Его личность еще не установлена.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельба произошла утром 26 сентября в школе № 88 города Ижевска. По словам очевидцев, в школу зашел мужчина в черной одежде. Он застрелил охранника, ученики спрятались в классах. По неподтвержденным данным, нападавший стрелял из двух пистолетов Макарова.
В МВД сообщили о 6 погибших и 20 пострадавших. Позже в СК РФ сообщили о том, что погибли 9 человек. Среди них пять детей, два охранника школы и два учителя.
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