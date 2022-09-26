СК России: во время стрельбы в школе Ижевска погибли 9 человек, в том числе 5 детей
В СУ СК РФ по Удмуртской Республике по факту произошедшей 26 сентября в школе № 88 стрельбы возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также о незаконном обороте оружия.
По предварительным данным, погибли девять человек. Среди них 5 детей, 2 охранника школы, 2 учителей. Есть раненые. Информация по погибшим и пострадавшим уточняется. Нападавший покончил с собой.
На место выехали криминалисты Криминалистического центра СК России для фиксации следов преступления. Расследование уголовного дела о стрельбе в школе Ижевска передано в центральный аппарат Следственного комитета.
Стрелок был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не было, его личность устанавливается, добавили в пресс-службе СК России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельба произошла утром 26 сентября в школе № 88 города Ижевска. По словам очевидцев, в школу зашел мужчина в черной одежде. Он застрелил охранника, ученики прятались в классах. В социальных сетях с места событий сообщалось о 10 погибших, 5 из которых дети. По неподтвержденным данным, нападавший стрелял из двух пистолетов Макарова. Позже в МВД сообщили о 6 погибших и 20 пострадавших.
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