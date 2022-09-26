Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

СК: число жертв стрелка в школе Ижевска увеличилось до 13, пострадал 21 человек

Происшествия
26.09.2022 13:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-chislo-pogibshih-vo-vremya-strelby-v-shkole-izhevska-uvelichilos-do-14-postradal-21-chelovek
СК: число жертв стрелка в школе Ижевска увеличилось до 13, пострадал 21 человек

Следователи СК России продолжают устанавливать обстоятельства стрельбы в школе Ижевска в Удмуртии.

По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе 6 взрослых и 7 детей. Ранены 21 человек — 14 детей и 7 взрослых.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельба произошла утром 26 сентября в школе № 88 города Ижевска. В школу зашел мужчина в черной майке с нацистской символикой и балаклаве. Он застрелил охранника, ученики спрятались в классах. После массового убийства нападавший покончил с собой.

Сначала в МВД сообщили о 6 погибших и 20 пострадавших. Позже в СК РФ сообщили о том, что погибли 9 человек, среди которых пять детей, два охранника школы и два учителя. Информация по погибшим и раненым постоянно обновляется. СК России опубликовал оперативное видео с места стрельбы.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе двое парней ночью отрезали палец охраннику, мешавшему им искать закладку
В Анапе двое парней ночью отрезали палец охраннику, мешавшему им искать закладку
В Краснодаре отстранили от уроков учителя, схватившего за горло ученика
В Краснодаре отстранили от уроков учителя, схватившего за горло ученика
Как в Краснодарском крае проходит частичная мобилизация
Как в Краснодарском крае проходит частичная мобилизация
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Кубанские призывники, которые проходят срочную службу, не попадут в зону СВО
Кубанские призывники, которые проходят срочную службу, не попадут в зону СВО
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. Госдума рассмотрит законопроект о введении уголовного наказания для коллекторов за угрозы
  3. В Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате и ранил военкома
  4. 29 самых распространенных вопросов о мобилизации
  5. В Краснодаре изменится схема движения на Тихорецком кольце
  6. Во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну погибли два спортсмена
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях