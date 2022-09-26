СК: число жертв стрелка в школе Ижевска увеличилось до 13, пострадал 21 человек

СК: число жертв стрелка в школе Ижевска увеличилось до 13, пострадал 21 человек

Следователи СК России продолжают устанавливать обстоятельства стрельбы в школе Ижевска в Удмуртии.

По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе 6 взрослых и 7 детей. Ранены 21 человек — 14 детей и 7 взрослых.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельба произошла утром 26 сентября в школе № 88 города Ижевска. В школу зашел мужчина в черной майке с нацистской символикой и балаклаве. Он застрелил охранника, ученики спрятались в классах. После массового убийства нападавший покончил с собой.

Сначала в МВД сообщили о 6 погибших и 20 пострадавших. Позже в СК РФ сообщили о том, что погибли 9 человек, среди которых пять детей, два охранника школы и два учителя. Информация по погибшим и раненым постоянно обновляется. СК России опубликовал оперативное видео с места стрельбы.