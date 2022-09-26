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МВД: в школе Ижевска при стрельбе погибли шесть человек

Происшествия
26.09.2022 11:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/mvd-v-shkole-izhevska-pri-strelbe-v-shkole-pogibli-shest-chelovek
МВД: в школе Ижевска при стрельбе погибли шесть человек

Полицейские обнаружили тело мужчины, 26 сентября открывшего стрельбу в школе № 88 Ижевска.

По имеющимся данным, стрелявший покончил с собой.

«На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется», — сообщает Telegram-канал МВД России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельба произошла утром 26 сентября в школе № 88 города Ижевска. По словам очевидцев в соцсетях, в школу зашел мужчина в черном плаще и открыл стрельбу. Он застрелил охранника. Всего сообщалось о 10 погибших, 5 из которых дети.

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