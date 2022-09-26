МВД: в школе Ижевска при стрельбе погибли шесть человек
Происшествия
26.09.2022 11:34
Полицейские обнаружили тело мужчины, 26 сентября открывшего стрельбу в школе № 88 Ижевска.
По имеющимся данным, стрелявший покончил с собой.
«На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется», — сообщает Telegram-канал МВД России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельба произошла утром 26 сентября в школе № 88 города Ижевска. По словам очевидцев в соцсетях, в школу зашел мужчина в черном плаще и открыл стрельбу. Он застрелил охранника. Всего сообщалось о 10 погибших, 5 из которых дети.
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