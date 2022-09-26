В Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате и ранил военкома

Кадр из видео t.me/zvezdanews

Инцидент произошел 26 сентября в военкомате Усть-Илимска.

По данным очевидцев, мужчина зашел в здание военкомата, выстрелил из обреза и ранил начальника военкомата. Стрелявшего задержали, им оказался 25-летний безработный местный житель. Ему назначат психиатрическую экспертизу, сообщает телеканал «Звезда».

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о том, что военком находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

«Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал Кобзев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России.