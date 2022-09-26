В Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате и ранил военкома
Происшествия
26.09.2022 09:25
Инцидент произошел 26 сентября в военкомате Усть-Илимска.
По данным очевидцев, мужчина зашел в здание военкомата, выстрелил из обреза и ранил начальника военкомата. Стрелявшего задержали, им оказался 25-летний безработный местный житель. Ему назначат психиатрическую экспертизу, сообщает телеканал «Звезда».
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о том, что военком находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
«Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал Кобзев в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России.
Популярные новости
- Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
- Госдума рассмотрит законопроект о введении уголовного наказания для коллекторов за угрозы
- Сборная России по футболу обыграла Киргизию в товарищеском матче
- В Краснодарском крае с начала частичной мобилизации в военкоматы пришли около 2 тыс. человек
- В Краснодаре изменится схема движения на Тихорецком кольце
- Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?