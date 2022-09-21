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Путин объявил частичную мобилизацию в России

Политика
21.09.2022 09:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-obyavil-chastichnuyu-mobilizatsiyu-v-rossii
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября в видеообращении. Глава государства подписал указ о проведении частичной мобилизации в РФ.

Президент заявил, что он принял решение поддержать предложение Минобороны и Генштаба РФ о проведении частичной мобилизации в стране.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.

Мобилизационные мероприятия в России начнутся с 21 сентября. Путин поручил главам регионов оказать необходимое содействие работе военных комиссариатов.

По словам президента, все мужчины, попавшие под частичную мобилизацию, получат выплаты и социальные гарантии наравне с контрактниками Минобороны РФ.

Путин также подчеркнул, что указ о введении частичной мобилизации в РФ предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа.

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