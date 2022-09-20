Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР и Херсонской области в состав РФ пройдут с 23 по 27 сентября

Фото Юлии Симатовой, «Кубань 24»

Референдумы по вопросу вхождения Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также Херсонской области проведут с 23 по 27 сентября.

О готовящемся референдуме 20 сентября сообщили председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. По его словам, народный совет постановил определить днями голосования на референдуме промежуток 23 сентября по 27 сентября.

В свою очередь глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 20 сентября на встрече с депутатами Народного совета ДНР попросил президента России Владимира Путина рассмотреть вопрос о принятии республики в состав РФ в случае положительного результата референдума. По словам Пушилина, народ Донбасса заслужил быть частью великой страны, которую всегда считал своей Родиной.

«Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о референдуме по вопросу вхождения региона в состав РФ на правах субъекта федерации с 23 по 27 сентября. По его словам, власти Херсонской области сделают все, чтобы обеспечить безопасность жителей региона во время референдума, сообщает ТАСС.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости.

«Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер. Посягательство на территорию России — преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты», — написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 20 сентября Дмитрий Медведев заявил о необходимости проведения референдумов в Донбассе.