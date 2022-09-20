Медведев заявил о необходимости проведения референдумов в Донбассе
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 20 сентября прокомментировал возможное проведение референдумов в ДНР и ЛНР о вхождении в состав России.
«Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости. Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны», — написал Медведев в Telegram.
Политик уверен, что после проведения референдумов на Донбассе и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире станет необратимой.
Медведев предупредил, что посягательство на территорию РФ является серьезным преступлением, позволяющим использовать все имеющиеся силы для самообороны.
«Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», — добавил политик.
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