Медведев заявил о необходимости проведения референдумов в Донбассе

Дмитрий Медведев. Фото Екатерины Штукиной/POOL/ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 20 сентября прокомментировал возможное проведение референдумов в ДНР и ЛНР о вхождении в состав России.

«Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости. Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны», — написал Медведев в Telegram.

Политик уверен, что после проведения референдумов на Донбассе и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире станет необратимой.

Медведев предупредил, что посягательство на территорию РФ является серьезным преступлением, позволяющим использовать все имеющиеся силы для самообороны.

«Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», — добавил политик.

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