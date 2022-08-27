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Путин подписал указ о социальных выплатах жителям Донбасса и Украины

Политика
27.08.2022 16:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-podpisal-ukaz-o-ezhemesyachnyh-vyplatah-zhitelyam-donbassa-i-ukrainy
Путин подписал указ о социальных выплатах жителям Донбасса и Украины
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина появился на официальном интернет-портале правовой информации 27 августа.

Согласно документу, граждане ДНР, ЛНР и Украины, прибывшие на территорию России после 18 февраля 2022 года, имеют право на ежемесячную социальную поддержку:

  • пенсии в размере 10 тыс. рублей;
  • социальные выплаты инвалидам в размере 10 тыс. рублей;
  • выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в размере 5 тыс. рублей;
  • выплаты на каждого ребенка до 18 лет в размере 4 тыс. рублей.

Кроме того, жители Донбасса и Украины, прибывшие в РФ после 18 февраля, теперь могут получить единовременные выплаты беременным женщинам в размере 10 тыс. рублей и при рождении ребенка в размере 20 тыс. рублей.

Социальные выплаты будут начислять до 31 декабря 2022 года, сообщает RT.

Читайте также: жители ДНР, ЛНР и Украины теперь могут официально находиться в России без ограничения сроков.

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