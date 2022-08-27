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Жители ДНР, ЛНР и Украины теперь могут официально находиться в России без ограничения сроков

Политика
27.08.2022 15:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-dnr-lnr-i-ukrainy-teper-mogut-ofitsialno-nahoditsya-v-rossii-bez-ogranicheniya-srokov
Жители ДНР, ЛНР и Украины теперь могут официально находиться в России без ограничения сроков
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Соответствующий указ 27 августа подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Граждане Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины: вправе временно пребывать в Российской Федерации без ограничения сроков, установленных Федеральным Законом», — говорится в указе Путина.

Согласно документу, жители ДНР, ЛНР и Украины смогут бессрочно находиться в России при условии обязательного прохождения дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования.

В указе также говорится, что граждане ДНР, ЛНР и Украины могут работать в РФ без оформления разрешения на работу или трудового патента, сообщает RT.

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