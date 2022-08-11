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Более двух тысяч детей из ДНР и ЛНР отдохнули в Краснодарском крае

Общество
11.08.2022 14:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-dvuh-tysyach-detej-iz-dnr-i-lnr-otdohnuli-v-krasnodarskom-krae
Более двух тысяч детей из ДНР и ЛНР отдохнули в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сегодня в 11 санаториях Кубани проводят досуг 1 тыс. 90 ребят. С ними работают педагоги-психологи.

В настоящее время в детском лагере «Медвежонок» в Кабардинке проводят каникулы 203 ребенка из Харьковской области. В следующую смену здравница планирует принять еще 300 детей, которые приедут с освобожденных территорий. Всего же на территории села отдыхают 350 детей из Харькова и Дебальцево.

Министерство труда и соцразвития Кубани еженедельно следит за качеством отдыха несовершеннолетних. Для ребят разработали досуговую, развлекательную и образовательную программу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: с начала лета в лагерях Краснодарского края отдохнули порядка 126 тыс. детей.

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