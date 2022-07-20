Кондратьев: с начала лета в лагерях Краснодарского края отдохнули порядка 126 тыс. детей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О летней оздоровительной кампании в Краснодарском крае 20 июля рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава края отметил, что особое внимание уделяется детям, находящимся в сложной жизненной ситуации.

«Летняя оздоровительная кампания в крае проходит в штатном режиме. На сегодняшний день наши лагеря приняли порядка 126 тыс. ребят со всей России. Из них 95 тыс. — жители Кубани. Особое внимание уделяем отдыху детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Каждый третий такой ребенок школьного возраста уже посетил лагерь этим летом», — сказал Кондратьев.

Он также сообщил, что здравницы края приняли 1,6 ты. детей из ДНР и ЛНР, в том числе за счет краевого финансирования. Сейчас в лагерях отдыхают 273 ребенка из этих республик.

Всего на детское оздоровление в этом году в крае выделили свыше 2,5 млрд рублей. За эти деньги минтруда и социального развития региона приобретает путевки, а также частично компенсирует их стоимость родителям в рамках госпрограммы «Дети Кубани». С помощью краевого финансирования уже оздоровились более 21 тыс. детей из Краснодарского края. Среди них дети с ОВЗ, из малоимущих семей, сироты.

Этим летом на Кубани работают 1,4 тыс. лагерей. Среди них стационарные и пришкольные с дневным пребыванием, труда и отдыха, палаточного типа. Планируется, что за лето отдохнут и оздоровятся 340 тыс. детей.

«Детское оздоровление — не самый рентабельный, но при этом очень ответственный бизнес, который может рассчитывать на краевые меры поддержки. В этом году пролонгировали льготу по налогу на имущество организаций. Ставка составляет 0,01%. Разрабатываем и дополнительные программы. Компенсацию текущих и капитальных ремонтов, создание условий для организации инклюзивных смен для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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