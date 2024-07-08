В ПВР остаются 20 жильцов поврежденного при атаке ВСУ дома в Приморско-Ахтарске

О том, как идут работы по оказанию помощи жильцам многоквартирного дома на улице Азовской в Приморско-Ахтарске, 8 июля сообщил глава района Максим Бондаренко.

По словам главы муниципалитета, на сегодняшний день 20 человек остаются в пункте временного пребывания в Приморско-Ахтарске, 6 человек вернулись в свои квартиры. Всех пострадавших, обратившихся за медицинской помощью в ЦРБ, выписали на амбулаторное лечение. Один ребенок еще находится на лечении в детской краевой больнице.

«Обследованы все 405 жилых помещений в зоне ЧС. Из них повреждены 157. Приняты заявления на получение единой материальной помощи от 198 человек. Строительный мусор в помещениях расчищен. Ведутся мероприятия по обследованию здания дома № 5 по улице Азовской и восстановительные работы. В дом № 3 уже начинают возвращаться жильцы», — написал Максим Бондаренко в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинские беспилотники атаковали Приморско-Ахтарский район в ночь на 5 июля. В результате атаки повреждения получил трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов дома эвакуировали. Пострадали 6 местных жителей, они находятся в больнице. Также серьезные ранения получила 6-летняя девочка, которая позже умерла в больнице.

СК возбудил уголовное дело после атаки беспилотников ВСУ на Приморско-Ахтарск. По данным на утро 6 июля, почти всех пострадавших от атаки БПЛА на Приморско-Ахтарск выписали из больницы, еще одну девочку перевели в краевую детскую больницу в Краснодаре. Семье девочки, погибшей при атаке ВСУ, выплатят 2 млн рублей. Всего за выплатами после атаки БПЛА обратились почти 70 человек. После осмотра специалисты признали поврежденный в результате атаки ВСУ многоквартирный дом подлежащим восстановлению.