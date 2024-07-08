Поврежденный при атаке ВСУ жилой дом в Приморско-Ахтарске восстановят

Поврежденный в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 5 июля многоквартирный дом в Приморско-Ахтарске после осмотра специалисты признали подлежащим восстановлению.

Источник в экстренных службах Краснодарского края сообщил о том, что дом подлежит восстановлению, его будут восстанавливать, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинские беспилотники атаковали Приморско-Ахтарский район в ночь на 5 июля. В результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов дома эвакуировали. Пострадали 6 местных жителей, они находятся в больнице. Также серьезные ранения получила 6-летняя девочка. Она была в машине и получила ранение в тот момент, когда ее семья пыталась выехать из Приморско-Ахтарска. Девочка умерла в больнице от полученных травм.

СК возбудил уголовное дело после атаки беспилотников ВСУ на Приморско-Ахтарск. По данным на утро 6 июля, почти всех пострадавших от атаки БПЛА на Приморско-Ахтарск выписали из больницы, еще одну девочку перевели в краевую детскую больницу в Краснодаре.

Семье девочки, погибшей при атаке ВСУ, выплатят 2 млн рублей. Получившим тяжелые ранения жителям Приморско-Ахтарска выплатят по 400 тыс. рублей, а также по 200 тыс. рублей — за ранения легкой степени. Кроме того, жители Приморско-Ахтарска, чьи дома получили повреждения при атаке украинских БПЛА получат по 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества и по 100 тыс. рублей за полную. Всего за выплатами после атаки БПЛА обратились почти 70 человек.