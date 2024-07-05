Шестилетняя девочка погибла после атаки беспилотников ВСУ на Приморско-Ахтарск

Украинские беспилотники атаковали Приморско-Ахтарский район в ночь на 5 июля.

В результате атаки ВСУ пострадали местные жители. Их госпитализировали в больницу.

К сожалению, пострадавшая после атаки ВСУ шестилетняя девочка умерла в больнице от полученных травм.

«Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье. Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения и поддержки», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Глава региона пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

По данным источника, шестилетняя девочка получила серьезные ранения в тот момент, когда ее семья пыталась выехать из Приморско-Ахтарска на автомобиле.

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