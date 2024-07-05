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Шесть человек госпитализированы после атаки дронов в Приморско-Ахтарске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shest-chelovek-gospitalizirovany-posle-ataki-dronov-v-primorsko-ahtarske
Шесть человек госпитализированы после атаки дронов в Приморско-Ахтарске
Шесть человек госпитализированы после атаки дронов в Приморско-Ахтарске

Среди пострадавших от падения обломков  сбитых БПЛА — двое детей, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Дал поручение главе района Максиму Бондаренко оказать максимальную поддержку семьям пострадавших», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

В результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов дома эвакуировали. Подготовлен пункт временного размещения для всех, кому это будет необходимо.

Кроме этого, нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города. Идут ремонтно-восстановительные работы, сообщил Вениамин Кондратьев.

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