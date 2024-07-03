Минобороны показало видео уничтожения морских дронов ВСУ возле Новороссийска

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в районе Новороссийска.

Огонь вели из стрелкового оружия. Безэкипажный катер (БЭК) ВСУ, попавший в объектив прибора ночного видения, сначала теряет ход, а после взрывчатка, которой был начинен, детонирует от прямого попадания.

Порт Новороссийска работает штатно после ночной атаки морских дронов ВСУ, повреждений нет.

«Сегодня ночью на Новороссийск была совершена атака безэкипажными катерами. Благодаря слаженной профессиональной работе наших военнослужащих атаку отразили. Пострадавших нет, объекты инфраструктуры также не пострадали. Ничего не угрожает ни жизни, ни здоровью нашего населения, отдыхающих нашего города. Сотрудники администрации проводят поквартирный обход в соответствии с заявлениями», — заявил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные постоянно докладывают Владимиру Путину о ситуации в Новороссийске, где утром произошла атака украинских БЭК, сообщает 360.ru со ссылкой на РИА «Новости».