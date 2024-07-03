Новороссийск ночью атаковали безэкипажные катера

Об отражении атаки сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем телеграм — канале.

Также он сообщил, что в районе набережной Новороссийска от улицы Исаева до Алексино ограничено движение и призвал не выезжать на этот участок.

Глава города напомнил о правилах поведения во время тревоги.

Жители первой береговой линии:

❗️Если находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

❗️ Не выходите на улицу, тем более на набережную к морю.

❗️Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.



Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной!

Также глава города напомнил о недопустимости распространения видео боевой работы по отражению атаки, действий оперативных служб и спецслужб.