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В Новороссийске после ночной атаки катеров до 9:00 закрыли пляжи и набережные

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-posle-nochnoj-ataki-katerov-do-9-00-zakryli-plyazhi-i-naberezhnye?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Новороссийске после ночной атаки катеров до 9:00 закрыли пляжи и набережные
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Ночью 3 июля Новороссийск подвергся атаке безэкипажных катеров.

В связи с этим до 9:00 будет проходить обследование акватории бухты, входы на пляжи и набережную будут ограничены.

«Убедительная просьба на время проведения оперативных мероприятий воздержаться от посещения пляжных территорий, набережной и рекреационных зон вдоль уреза воды», — написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

По данным Минобороны РФ, дежурные огневые средства в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска. Кроме того, силы ПВО уничтожили пять беспилотников над Белгородской областью, четыре — над Брянской, один — над Московской.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщения об атаке безэкипажных катеров появились около 2:40. В районе набережной Новороссийска от улицы Исаева до Алексино ограничили движение. Об  отмене угрозы атаки сообщили в 04:21.

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