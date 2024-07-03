В Новороссийске после ночной атаки катеров до 9:00 закрыли пляжи и набережные

Ночью 3 июля Новороссийск подвергся атаке безэкипажных катеров.

В связи с этим до 9:00 будет проходить обследование акватории бухты, входы на пляжи и набережную будут ограничены.

«Убедительная просьба на время проведения оперативных мероприятий воздержаться от посещения пляжных территорий, набережной и рекреационных зон вдоль уреза воды», — написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

По данным Минобороны РФ, дежурные огневые средства в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска. Кроме того, силы ПВО уничтожили пять беспилотников над Белгородской областью, четыре — над Брянской, один — над Московской.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщения об атаке безэкипажных катеров появились около 2:40. В районе набережной Новороссийска от улицы Исаева до Алексино ограничили движение. Об отмене угрозы атаки сообщили в 04:21.