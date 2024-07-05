Семье погибшей при атаке ВСУ на Приморско-Ахтарск девочки выплатят 2 млн рублей

Украинские военные атаковали Приморско-Ахтарск при помощи беспилотников в ночь на 5 июля.

В результате атаки ВСУ в городе погибла шестилетняя девочка. Она умерла в больнице от полученных ранений.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева семье девочки, погибшей при атаке ВСУ, выплатят 2 млн рублей. Получившим ранения жителям Приморско-Ахтарска выплатят: по 400 тыс. рублей травмы тяжелой и средней степени и по 200 тыс. рублей — за ранения легкой степени.

Кроме того, жители Приморско-Ахтарска, чьи дома получили повреждения при атаке украинских БПЛА получат по 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества и по 100 тыс. рублей за полную, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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