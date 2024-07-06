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Почти всех пострадавших после атаки на Приморско-Ахтарск выписали из больницы

Происшествия
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Почти всех пострадавших после атаки на Приморско-Ахтарск выписали из больницы
Фото pexels.com

Украинские военные атаковали Приморско-Ахтарск с помощью беспилотников в ночь на 6 июля.

В результате атаки ВСУ шесть мирных жителей пострадали. Их госпитализировали в местную больницу.

По данным на утро 6 июля, почти всех пострадавших от атаки БПЛА на Приморско-Ахтарск выписали на амбулаторное лечение. Травмированную девочку перевели в краевую детскую больницу в Краснодаре, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: шестилетняя девочка погибла после атаки беспилотников ВСУ на Приморско-Ахтарск. По данным источника, ребенок получил серьезные ранения в тот момент, когда ее семья пыталась выехать из атакованного города на автомобиле.

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