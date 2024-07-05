СК возбудил уголовное дело после атаки беспилотников ВСУ на Приморско-Ахтарск

Следователи СК России займутся расследованием преступлений ВСУ, в результате которых пострадали мирные жители Краснодарского края.

По данным следствия, в Приморско-Ахтарске 5 июля погиб ребенок и пострадали мирные жители в результате преступных действий украинских вооруженных формирований.

Следователи СК России детально установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинские беспилотники атаковали Приморско-Ахтарский район в ночь на 5 июля. В результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов дома эвакуировали. Пострадали 6 местных жителей, они находятся в больнице. Также серьезные ранения получила 6-летняя девочка. Она была в машине и получила ранение в тот момент, когда ее семья пыталась выехать из Приморско-Ахтарска. Девочка умерла в больнице от полученных травм.