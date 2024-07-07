В Приморско-Ахтарске за выплатами после атаки БПЛА обратились почти 70 человек

Сотрудники краевого министерства ГО и ЧС обследовали на предмет повреждений 38 жилых помещений.

За получением единовременной материальной помощи уже обратились 69 человек. Специалисты оказывают методическую помощь администрации Приморско-Ахтарска в оформлении документов на выплату финансовой помощи пострадавшим гражданам, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», семье девочки, погибшей при атаке ВСУ, выплатят 2 млн рублей. Получившим ранения жителям Приморско-Ахтарска выплатят: по 400 тыс. рублей травмы тяжелой и средней степени и по 200 тыс. рублей — за ранения легкой степени.

Кроме того, жители Приморско-Ахтарска, чьи дома получили повреждения при атаке украинских БПЛА получат по 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества и по 100 тыс. рублей за полную, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.