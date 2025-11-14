В Новороссийске открыли движение в направлении Кабардинки

Ограничения движения на Сухумском шоссе вводили ночью 14 ноября из-за налета украинских беспилотников.

О возобновлении движения в направлении Кабардинки в 7:57 сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

«Движение в направлении Кабардинки открыто», — написал мэр города-героя в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о закрытии движения на участке трассы между Новороссийском и селом Кабардинка глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в 3:37.

В результате ночного налета украинских беспилотников в Новороссийске повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Возникло возгорание. Его ликвидировали около 4:10. Пострадавших нет.

Также в результате атаки БПЛА пострадали три многоквартирных дома. В одном из них ранения получил мужчина, его госпитализировали. Позже стало известно еще о двух адресах, где упали фрагменты БПЛА. Там никто не пострадал.

Кроме того, обломки беспилотников повредили гражданское судно в порту Новороссийска. Пострадали трое членов экипажа, их госпитализировали.

В общей сложности ночью 14 ноября над Кубанью и Черным морем уничтожили 125 украинских беспилотников.

