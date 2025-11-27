Три украинских БПЛА сбили над Кубанью и Азовским морем утром 27 ноября

Российские военные в четверг утром отразили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

С 8:30 до 12:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 18 дронов противника. Два из них сбили над Краснодарским краем, один — над Азовским морем.

Еще десять беспилотников обезвредили над Ростовской областью, четыре — над Тульской, один — над Воронежской, сообщает Минобороны России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили на Кубани 27 ноября около 8:00. В Сириусе и Сочи зазвучали сирены. Мэр города-курорта Андрей Прошунин призвал не отправлять детей в школы и детсады и ждать отмены угрозы атаки БПЛА.

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы падения беспилотных летательных аппаратов. Около 10:30 из-за угрозы атаки БПЛА ограничили работу аэропорта Краснодара.

Угрозу беспилотной опасности в крае отменили в 11:40. За время действия временных ограничений в аэропортах Краснодара и Сочи на запасные аэродромы ушли 15 рейсов.

