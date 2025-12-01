Топ-7 сериалов, которые выйдут перед новым годом

Еще не досмотрены третий сезон «Метода» и пятый — «Очень странных дел», а киноделы уже готовят тонну всякого любопытного. Вот как все успеть в декабре в перерывах между покупкой новогодних подарков и украшением елки? Но мы все-таки постараемся.

В декабре нас ждут как яркие премьеры, так и продолжения любимых историй. Ну и про финальные эпизоды уже упомянутых «Очень странных дел» (25 и 31 декабря) и третьего «Метода» (18 декабря) не забываем. Первый месяц зимы точно не будет скучным. Готовим бутербродики, завариваем чаек и устраиваемся поудобнее — ведь мы это заслужили.

«Тоннель», 18+

Елизавета Боярская примерит форму сотрудницы таможни и, как обещает трейлер, «перейдет все границы. Ну, кто бы сомневался. Кстати, а как вам больше нравится — «тоннель» или «туннель»?

О чем сериал «Тоннель»

Триллер «Тоннель» начинается на заснеженной российско-финской границе. Там работает неподкупная и дотошная таможенница Света с очень подходящей к сеттингу фамилией Суворова. Характер у суровой Суворовой не совсем подходящий для маленького городка, где все решается «по дружбе». Уж очень принципиальная девушка выросла. Но когда финская мафия (не хихикать!) похищает мужа, становится не до принципов…

Актерский состав сериала «Тоннель»

Елизавета Боярская, Сергей Гилев, Таисья Калинина, Даниил Страхов, Мамука Патарава, Влад Фурман, Александр Аверин, Кирилл Болтаев, Александр Семчев, Евгений Бурлак и другие.

Где посмотреть сериал «Тоннель»

С 1 декабря за приключениями таможенницы без границ можно будет наблюдать на платформе KION.

«Охота», 16+

Критики уже предвещают этому сериалу Седрика Анже славу «нового хита в жанре европейского шпионского триллера». Мы на слово никому верить не приучены, так что с выводами не спешим. Однако не можем не отметить мощный каст: тут у нас призер Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль и трехкратный обладатель премии «Сезар» Бенуа Мажимель и двукратная обладательница того же «Сезара» Мелани Лоран.

О чем сериал «Охота»

Каждую неделю в сезон старые друзья ходят на охоту. Лучше бы ходили в баню, безопаснее бы было — максимум в другой город занесет, отечественный кинематограф не даст соврать. Однако парни выбрали охоту. И вот, в одно прекрасное воскресенье их компания пересекается с другой группой охотников. Незнакомцы оказываются агрессивными, и начинается стрельба. Герои выходят их схватки победителями и решают хранить все в тайне. Что могло пойти не так? Если накрывает паранойя, вздрагиваешь от каждого шороха и ждешь расплату за грехи, не так идет абсолютно все.

Актерский состав сериала «Охота»

Мелани Лоран, Бенуа Мажимель, Дамиен Боннар, Мануэль Гийо, Поль Борепер, Седрик Аппиетто, Ян Говен и другие.

Где посмотреть сериал «Охота»

С 3 декабря сериал стартует на платформе Apple TV+.

«Покинутые», 18+

Вестерн с Джиллиан Андерсен и Линой Хиди в главных ролях — уже звучит как заявка на победу в вечном конкурсе «Что посмотреть этим вечером?». А если учесть, что за постановку некоторых эпизодов отвечал Отто Батхерст, работавший над сериалами «Острые козырьки» и «Черное зеркало», сомнений не остается — берем!

О чем сериал «Покинутые»

Феминистический вестерн о том, как набожные и сильные женщины в далеком 1850 году дают отпор колонизаторам, посягающим на их земли.

Актерский состав сериала «Покинутые»

Джиллиан Андерсон, Лина Хиди, Райан Херст, Михил Хейсман, Ник Робинсон, Эшлинг Франчози, Лукас Тилл, Диана Сильверс, Тоби Хемингуэй, Ламар Джонсон и другие.

Где посмотреть сериал «Покинутые»

С 4 декабря серии начнут выходить на платформе Netflix.

«Спартак: Дом Ашура», 18+

Предновогодний подарочек для поклонников сериала «Спартак: Кровь и песок». Это спин-офф про харизматичного злодея Ашура. Если от упоминания этого имени ваше сердечко забилось быстрее, обведите в календаре 5 декабря.

О чем сериал «Спартак: Дом Ашура»

События переносят зрителей в Рим I века до нашей эры. Бывший гладиатор Ашур пришел к успеху — руководит гладиаторской школой, к которой когда-то сам принадлежал. Креативная натура не дает ему мирно почивать на лаврах и, объединившись с гладиаторшей, Ашут изобретает новый вид зрелищ. Столь смелый «режиссерский» ход, как это часто бывает, нравится не всем.

Ну, в принципе, нас ждут все те же бои, интриги и мускулы, что и в классической истории. Но теперь повествование будет вестись от лица злодея, а значит, события заиграют новыми красками.

Актерский состав сериала «Спартак: Дом Ашура»

Дэниэл Бос, Майки Томпсон, Стивен Мэдсен, Джо Дэвидсон, Кэмерон Роудс, Иден Харт, Ник Е. Тарабэй, Люси Лоулесс, Грэм МакТавиш и другие.

Где посмотреть сериал «Спартак: Дом Ашура»

С 5 декабря сериал стартует на платформе STARZ.

«Перси Джексон и Олимпийцы», 2 сезон, 12+

Продолжение фэнтези о подростках-полубогах и персонажах греческой мифологии в современных реалиях, основанного на серии книг Рика Риордана. Во втором сезона создатели взяли за основу книгу «Перси Джексон и Море чудовищ». Обещали от первоисточника далеко не уходить, что звучит обнадеживающе.

О чем второй сезон сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

События нового сезона происходят спустя год после событий первой части. Перси возвращается в Лагерь полукровок, где тут же начинает твормиться чертовщина. Сначала похищают друга Перси, сатира Гроувера, а после выясняется, что магический барьер Лагеря полукровок больше не работает. На подростков полубогов движется войско титана Кроноса.

Актерский состав сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Уокер Скобелл, Леа Джеффрис, Арьян Симхадри, Вирджиния Кулл, Чарли Бушнелл, Тимм Шарп, Глинн Термен, Ник Борэйни, Азриэль Дэлман и другие.

Где посмотреть сериал «Перси Джексон и Олимпийцы»

С 10 декабря приключения начнутся на платформе Disney+.

«Фоллаут», 2 сезон, 18+

Фанаты одноименной компьютерной игры, ликуйте… Или готовьте антипригарные стулья — тут уж как повезет. В любом случае, прежде, чем делать какие-то выводы, ознакомьтесь, вдруг получилось хорошо. Актерский состав, между прочим, очень впечатляющий.

О чем сериал «Фоллаут»

Наш любимый постапокалипсис… Середина ХХ века, Америка, серия ядерных ударов загнала часть населения в могилы, а часть — в бомбоубежища. Снаружи — Пустоши с мутантами, а в бункерах — скука смертная. Вот главная героиня и выбирается на поверхность, а нам теперь придется за нее поволноваться…

Актерский состав сериала «Фоллаут»

Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Аарон Мотен, Кайл Маклахлен, Маколей Калкин, Джастин Теру, Мойзес Ариас, Лесли Уггамс, Джонни Пембертон

Где посмотреть сериал «Фоллаут»

С 17 декабря сериал стартует на платыорме Prime Video.

«Чудо-человек», 18+

Бодрый комедийный боевичок на основе комиксов издательства Marvel стартует прямо впритык к зимним праздникам. Видимо, это нам для настроения. Отказываться не будем.

О чем сериал «Чудо-человек»

Голливудский актер Саймон Уильямс подвергается ионному облучению и получает сверхспособности. Ох, сколько прекрасных историй с этого начиналось… Жаль, в реальной жизни не работает.

Актерский состав сериал «Чудо-человек»

Бен Кингсли, Деметриус Гросс, Лорен Глэйзер, Байрон Бауэрс, Яхья Абдул-Матин II, Златко Бурич, Ариан Моайед, Джон Абрахамс, Шарлотта Росс, Дэвид Московиц и другие.

Где посмотреть сериал «Чудо-человек»

С 25 декабря чудеса начнутся на платформе Disney+.

Читайте также:

5 примеров нездоровых отношений, которые показывали в культовом советском кино.