Топ-7 самых быстрых в мире животных и птиц

Природа всегда удивляла людей многообразием и уникальностью живых существ. Сегодня расскажем о семи существах, поражающих ученых и любителей природы своей стремительностью.

Сапсан

Сапсан заслуженно носит титул самого быстрого существа на Земле. Эта хищная птица семейства соколиных при пикировании на добычу развивает скорость до 390 км/ч.

Сапсаны выслеживают жертву с большой высоты, после чего стрелой обрушиваются вниз, достигая скорости, сравнимой с самолетами.

В честь этого хищника назван скоростной электропоезд, но даже он не может достичь скорости сокола — ездящие между Москвой и Санкт-Петербургом «Сапсаны» разгоняются только до 250 км/ч.

Гепард

Гепардов часто называют королями скорости среди наземных животных. Эти грациозные кошки обладают уникальной способностью разгоняться до 120-130 км/ч буквально за считанные секунды.

В отличие от большинства других крупных кошачьих, у гепардов легкие кости и длинные лапы, которые позволяют им делать стремительные рывки на короткие дистанции. Однако из-за высокой энергозатратности такой спринтерской гонки гепарды редко на полной скорости преодолевают расстояния больше 1 км.

Черный марлин

Марлины считаются самыми быстрыми рыбами в океане. Черный или голубой марлин выделяется среди морских жителей своей способностью к молниеносным атакам. У марлинов тонкое туловище и мощные плавники, благодаря которым он может достигать скорости до 130 км/ч при погоне за добычей.

Антилопа гну

Африканские антилопы гну — настоящие атлеты саванн. Эти крупные травоядные обладают невероятной силой и выносливостью — это позволяет им преодолевать большие расстояния в поисках пищи и воды.

Несмотря на свою массивность, гну могут развивать скорость до 80 км/ч, чтобы спастись от опасных хищников — львов и гиен. Причем антилопы гну могут поддерживать высокий темп на протяжении долгого времени — это помогает им регулярно мигрировать через африканские равнины.

Заяц-русак

Отличительная черта зайца-русака — его умение высоко прыгать и мгновенно изменять траекторию движения. Благодаря этому качеству они становятся трудной добычей для охотников и хищников.

Длинные задние лапы помогают зайцам-русакам развивать скорость до 70 км/ч, что в сочетании с природной осторожностью делает зайцев настоящими мастерами выживания в дикой природе.

Бразильский складчатогуб

Такое необычное название принадлежит небольшой бразильской летучей мыши — именно эти представители могут развивать скорость до 160 км/ч. Они используют аэродинамически совершенные крылья для молниеносного передвижения между ветвями деревьев и ловли насекомых в полете. Складчатогубы стремительно атакуют свою добычу, развивая скорость, которая превосходит многие другие виды летающих животных.

Но не только летучие мыши могут развивать высокую скорость благодаря маленькому размеру — Калипта Анны, птичка из семейства колибри, может летать со скоростью до 100 км/ч.

Страус

Страусы кажутся неповоротливыми и неуклюжими из-за своих размеров, но на самом деле это одни из самых быстрых бегунов — благодаря мощным ногам и уникальной технике балансирования эти величественные птицы способны развивать скорость до 70 км/ч, обходя многих наземных хищников.

При этом страусы отличаются выносливостью и могут поддерживать быстрый бег на значительные расстояния, что помогает им выживать в суровых условиях пустынь и саванн Африки.

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