Шесть признаков, что ваш питомец болеет

Обычно внимательные заботливые хозяева сразу замечают любую мелочь в изменении поведения своего любимчика — правда, не всегда сразу понимают, что именно не так.

Не все изменения в питомце должны настораживать, но есть те, на которые особенно нужно обратить внимание, чтобы оперативно принять меры и предотвратить возможные осложнения.

Изменение аппетита

Один из главных симптомов, который должен насторожить хозяина, — изменение пищевого поведения питомца. Если животное внезапно теряет интерес к еде или, наоборот, становится чрезмерно прожорливым, это может говорить о проблемах со здоровьем.

Особенно тревожный сигнал — полный отказ от пищи на протяжении нескольких дней. Возможные причины могут варьироваться от проблем с пищеварением до серьезных заболеваний внутренних органов.

Срочно обратиться к ветеринару нужно, если проблемы с аппетитом сопровождаются рвотой или диареей, а также если в каловых или рвотных массах есть примесь крови.

Снижение активности

Конечно, бывают животные, которые круглосуточно лежат и ничего не делают, а встают только в редких случаях (когда его величество само решит). Однако если питомец обычно полон энергии и готов играть в любое время дня, но вдруг стал менее активным и предпочитает больше лежать или спать, это повод для беспокойства.

Уменьшение физической активности может говорить об усталости или стрессе, а могут указывать на развитие заболевания. Обратите внимание также на изменения в походке: хромота, шаткость или сложности при подъеме могут быть сигналами проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Проблемы с дыханием

Нормальное дыхание питомца должно быть ровным и спокойным. Любые отклонения — учащенное дыхание, хрипы, кашель или одышка — требуют немедленного обращения к ветеринару.

Эти симптомы могут быть признаками респираторных инфекций, сердечных заболеваний или даже аллергии.

Неприятный запах из пасти

Будем честными, от животных в принципе сильно приятных запахов не бывает, и запах изо рта (или пасти) тоже будет специфическим. Но неприятный резкий запах все-таки можно отличить от привычного — он может говорить о стоматологических проблемах (зубном камне, воспалении десен или кариесе). Кроме того, неприятный запах иногда говорит о заболеваниях желудочно-кишечного тракта или почек.

Изменения в поведении

Изменения в привычном поведении вашего питомца могут быть признаками стресса, боли или болезни. Например, если ранее всегда дружелюбный пес вдруг становится агрессивным даже к своему хозяину или пугливым.

Чрезмерная ласковость, апатия или беспокойство — тоже повод для консультации специалиста. Отталкивайтесь от того, как вела себя собака или кошка обычно, потому что внимания требуют любые значительные изменения.

Особенно обращайте внимание на смену настроения весной и летом — в эти периоды очень активны клещи, а признаки такого «соседства» могут проявиться гораздо позже.

Внешние проявления

Следите за внешним видом вашего питомца — выпадение шерсти, появление язв, покраснений или высыпаний на коже могут быть симптомами кожных заболеваний, аллергий или паразитов.

Глаза и уши также заслуживают особого внимания: выделения, покраснения или неприятный запах могут говорить о воспалениях или инфекциях.

Также обращайте внимание на вес животного — при регулярном стабильном рационе питании питомец похудеть или поправиться не может. Резкое снижение веса может говорить о сахарном диабете, снижении работы ЖКТ, инфекциях или даже онкологии, увеличение — о проблемах с сердцем или щитовидкой.

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