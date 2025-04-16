Сильная магнитная буря обрушилась на Краснодарский край 16 апреля

На Кубани начался период магнитных бурь. По данным Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения, он продлится до 18 апреля.

Ночью 16 апреля специалисты зафиксировали возмущение геомагнитного поля Земли класса G2. В настоящее время его интенсивность уже снизилась.

В ночь с 16 на 17 апреля в Краснодарском крае ожидается слабая магнитная буря класса G1. Ее пик, согласно прогнозам, придется с 03:00 до 06:00. Затем интенсивность возмущений начнет снижаться и к вечеру вернется к спокойному состоянию. Ночью и утром 18 апреля возможны незначительные колебания геомагнитного поля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 13 апреля от Солнца к Земле направились два крупных протуберанца. Это масштабные волокна плотного газа, которые, достигая Земли, способны оказать сильное воздействие на магнитосферу и являются одной из основных причин крупных магнитных бурь.

Читайте также: пять важных советов, что делать при приближении магнитной бури и во время нее.

Подпишись, здесь всегда интересно.