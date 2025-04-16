Главные концерты мая в Краснодаре

Несмотря на то, что в Краснодаре уже более трех лет закрыт аэропорт, артисты не обходят его стороной во время своих концертных туров — чем ближе к лету, тем больше концертов ждет местных жителей.

Май не исключение — в этом месяце в кубанскую столицу приезжают шесть известных артистов: самое время открывать кошелек и расставаться с зарплатой. Каждый из этих исполнителей не нуждается в представлении, но мы все же расскажем.

Ева Польна

2 мая, 19:00, Дворец спорта «Олимп», улица Береговая, 144

Одни знают Еву Польну как «Гостью из будущего», другие — как героиню песни группы «Винтаж», третьи — как автора вновь ставшей популярной песни «Зима в сердце», которую перепела группа «Моя Мишель».

Всех их объединяет одно — любовь к песням и самой артистке, которую многие называют музыкальным феноменом. Она завоевывает сердца самых разных людей необычной музыкой и красивыми текстами.

На концерте слушателей ждут как новые композиции, так и уже ставшие классикой «Зима в сердце», «За звездой», «Я тебя тоже нет» и «Беги от меня».

Сергей Трофимов

5 мая, 19:00, ДК «Железнодорожников», улица Братьев Дроздовых, 2

Сергей Трофимов обладает званием Заслуженного артиста РФ, но в первую очередь он поистине народный певец — его слушают все слои населения: от таксистов и строителей до самых серьезных бизнесменов, дети и взрослые. Он дарит поклонникам всю свою душу в песнях и на концертах. Его музыка уже давно вышла за привычное понимание шансона и даже бардовской песни.

В репертуаре Сергея Трофимова можно найти песни под любое настроение — повеселиться, подумать, вспомнить детство и порассуждать о любви. На концертах артист ведет активный диалог со зрителями, не оставляя равнодушным даже самых строгих скептиков.

На этом концерте получится и посмеяться, и поплакать, и даже потанцевать на сцене вместе с артистом. Ну и, конечно, подпеть любимым известным песням — «Ветер в голове», «Московская песня», «Город Сочи», «Родина», «Снегири» и другим.

Shaman

18 мая, 19:00, Дворец спорта «Олимп», улица Береговая, 144

Shaman неожиданно приобрел огромную популярность и завоевал любовь многих россиян — прошел через популярные телевизионные шоу, сменил имидж и на всю страну начал рассказывать о любви к Родине.

Артист представит новую концертную программу «Победа!» — в нее вошли новые песни, которые будут вдохновлять всю Россию, а также уже известные и полюбившиеся «Встанем», «Я русский» и «Моя Россия».

«Я хочу вдохновить всю Россию, всех — и в тылу, и на передовой. Мы поедем за ленточку, в зону СВО, к нашим бойцам, к нашим героям. Мы объедем всю нашу необъятную страну. Сделаем все для победы, а победу — еще ближе!», — рассказал Shaman о своей программе.

Александр Серов

20 мая, 19:00, Театр драмы имени Горького, улица Красноармейская, 110

Александр Серов — советский и российский эстрадный певец, композитор и музыкант, известный своим уникальным голосом и эмоциональной манерой исполнения. Его творчество охватывает несколько десятилетий, начиная с конца 1970-х годов.

Его песни — например, «Мадонна», «Ты меня любишь» и «Я люблю тебя до слез» — стали настоящими хитами на постсоветском пространстве и до сих пор остаются популярными среди поклонников. Голос Серова отличается особой силой и проникновенностью.

Сегодня его песни продолжают вдохновлять новых исполнителей и радовать слушателей разных поколений, а артист, несмотря на свой солидный возраст, продолжает активную гастрольную деятельность.

Сосо Павлиашвили

28 мая, 19:00, ЦКЗ Кубанского Казачьего Хора, улица Красная, 5

Сосо Павлиашвили — грузинский и российский певец, композитор и актер, широко известный благодаря своему уникальному голосу и харизме, покоритель женских сердец. Карьеру Павлиашвили начал в конце 1980-х годов — уже тогда его талант привлек внимание широкой аудитории, а вскоре он стал одним из популярных исполнителей на постсоветском пространстве.

За годы своей творческой деятельности Павлиашвили выпустил 13 альбомов и множество синглов, которые полюбились слушателям за душевность и искренность — среди них «Помолимся за родителей», «Небо на ладони», «Тост» и «Ждет тебя грузин».

Павлиашвили продолжает оставаться востребованным исполнителем — его концерты собирают полные залы, а новые песни находят отклик в сердцах поклонников.

Рок-острова

29 мая, 19:00, ДК «Железнодорожников», улица Братьев Дроздовых, 2,

Группа «Рок-острова» появилась в конце 1990-х годов в Москве и быстро завоевала популярность благодаря своему уникальному стилю, сочетающему элементы рока, альтернативы и электроники. Музыканты черпали вдохновение из различных жанров — от классического рока до современной электронной музыки, создавая оригинальный саунд, который выделял их на фоне других групп того времени.

«Рок-острова» назвали однодневками, а они существуют уже почти 40 лет, за которые выпустили несколько студийных альбомов, каждый из которых вносил свежие идеи и звучания в их музыку. Сегодня «Рок-острова» остаются активной частью российской музыкальной сцены и продолжают радовать своих поклонников новыми песнями и концертами.

На концерте можно будет услышать полюбившиеся хиты «Лишь только солнце», «Ничего не говори», «Горе не беда», «Белым снегом», «Костры» и многие другие песни группы.

Света

31 мая, 20:00, «Порт 219», улица Вишняковой, 1/10с2

Света — российская певица, которая обрела безумную популярность в нулевых: ее творчество быстро привлекло внимание широкой аудитории. У певицы неповторимый голос и стиль, сочетающий в себе элементы поп-музыки, рока и электроники.

В своих песнях Света затрагивает темы любви, дружбы и внутренней борьбы. Многие до сих пор помнят тексты популярных «Ты не мой», «Может да, может нет», «Твои глаза», «Хватит, довольно» и «Дорога в аэропорт». Света известна своими живыми выступлениями, наполненными эмоциями и энергией, которые понравятся слушателям любого возраста.

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