15 вещей, которые лучше не брать с собой в дорогу

Путешествие — это всегда волнующий опыт, полный новых впечатлений и открытий. Но чтобы поездка прошла гладко и комфортно, важно правильно собрать багаж — ничего не забыть и не положить много лишнего.

Книги

Да, кому-то действительно комфортнее читать только бумажные книги, но, если понимаете, что в поезде можете успеть прочитать десяток, тащить их с собой крайне неразумно. Загрузите электронные версии в планшет, телефон или в электронную «читалку». Это значительно сэкономит место и вес в багаже.

Большие бутылки с шампунем/гелем/кондиционером

Объемные флаконы с косметикой занимают много места и могут протечь в пути. Лучше перелить необходимое количество средства в миниатюрные дорожные упаковки или купить мини-версии косметики уже на месте.

Кроме того, лучше отказаться от стеклянной тары, поскольку любая жидкость в стекле — потенциальная угроза целостности багажа и дополнительный вес. Для парфюма лучше использовать специальные дозаторы на 3-5 использований.

Весь гардероб

Разумеется, не стоит брать с собой весь шкаф. Ограничьтесь несколькими базовыми вещами, которые легко комбинируются между собой. Помните правило: лучше взять меньше, но полезнее.

Аналогичная история и обувью — ограничьтесь максимум двумя-тремя парами: повседневной, на выход и для пляжа. Выбирайте удобную обувь, которая не будет давить и натирать. От домашних тапочек тоже лучше отказаться — если сильно брезгуете наступать босыми ногами на «чужой пол», лучше возьмите следки или носки.

Громоздкая электроника

Большой ноутбук или громоздкий фотоаппарат могут оказаться лишними, если вы едете на небольшое время. Конечно, если запланирована фотосессия, от крупной техники не откажешься, но, если просто хочется пофотографировать достопримечательности, будет достаточно и смартфона, а уж для просмотра вечером кино хватит планшета или даже телефона.

Полотенца и постельное белье

Если вы планируете жить не в съемной квартире, полотенца для пляжа обычно выдают в отеле. В случаях, когда запланирован отдых на природе, лучше взять полотенца из микрофибры — они занимают меньше места и быстрее сохнут, в отличие от привычных махровых.

В большинстве случаев гостиницы также обеспечивают постельными принадлежностями. Брать свое постельное белье — лишняя трата пространства в чемодане. Если слишком переживаете за свою кожу, можно взять только собственную наволочку.

Дорогие украшения

Оставьте драгоценности дома. Во-первых, их легко потерять или забыть в гостинице, на пляже или в лесу. Во-вторых, они привлекают нежелательное внимание и могут стать причиной кражи — сотрудниками места, где вы живете, или случайными прохожими.

Много еды

Не стоит запасаться едой на всю поездку, особенно если вы едете не поход в горы, где нет магазинов. Еда только добавляет лишний вес багажу. Исключение — перекусы в дорогу. В конце концов, стоит же познакомиться с местной кухней.

Все карты и наличные

Возьмите с собой одну-две карты, которыми пользуетесь регулярно, а не полный кардхолдер с кучей банковского и скидочного «пластика». Оставьте все это добро дома, чтобы не потерять или не предоставить ворам. Всю наличку тоже лучше не снимать — ограничьтесь двумя относительно крупными и пятью мелкими купюрами.

Подушка для шеи

Часто хочется скоротать время в поездке или полете и немного поспать, чтобы как можно быстрее прибыть на место. Но на самом деле в большинстве случаев такие подушки громоздкие и жутко неудобные, да и уснуть с ними проблематично. Если так уж хочется взять такую подушку, лучше берите надувную, а еще лучше — обзаведитесь берушами на случай, если захочется спрятаться от шумных пассажиров.

Всю аптечку

Да, взять с собой необходимый минимум стоит — обезболивающие, жаропонижающие, сорбенты, перекись и зеленку, пластырь и бинт, если есть потребность в каких-то конкретных препаратах — стоит взять и их. Но вот от средств от кашля, насморка, боли в спине и прочих узких лекарств и препаратов лучше отказаться — в большинстве случаев их можно купить на месте, а они займут целую отдельную сумку.

Фен и бытовая техника

Почти во всех гостиницах и отелях есть фен. Да, возможно, он будет не такой мощный, как ваш домашний, но так ли нужна в отпуске идеальная укладка, особенно если ее можно испортить в бассейне или море? Утюги, кстати, тоже почти везде есть, поэтому их тоже можно оставить дома.

Джинсы

Джинсы — очень громоздкий элемент одежды. Если без них никак, то лучше взять старые и удобные, либо и вовсе ехать в них, а на запаску положить спортивные штаны или удобные брюки.

10 пар носков

Только кажется, что носки не занимают много места — еще как занимают. Обычно хватает 2-3 пар, которые можно стирать. А если стирать лень, можно купить новые на месте — носки обычно стоят недорого.

Зонт

«А вдруг дождь…» — после таких слов дождя обычно не бывает. Проверяйте прогнозы заранее, если дождя не планируется, от зонта лучше отказаться, даже от самого маленького. Если так боитесь намокнуть, лучше положить дождевик.

Большие наушники

Да, большие наушники безопаснее и удобнее, но есть большой риск их где-нибудь случайно забыть, потому что в сумку они не влезли. Лучше отдавать предпочтение вкладышам — они легко помещаются в карман. Правда потерять их тоже легко.

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