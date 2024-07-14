Семь крупных пожаров произошли на Кубани 14 июля

Неспокойный день выдался для пожарных и спасателей 14 июля. На территории Краснодарского края произошло семь крупных пожаров.

Утром завершили тушение крупного пожара в Геленджике — там в районе канатной дороги «Олимп» около полуночи загорелось кафе на улице Куприянова Щель. Огонь охватил 700 кв. м. Ликвидировать открытое горение удалось в 4:30 ликвидировали, последствия пожара устранили в 6:10.

Еще один масштабный пожар утром 14 июля ликвидировали в районе Рубероидного завода в Краснодаре. Складские помещения загорелись накануне около 17:30. О полной ликвидации пожара сообщили 14 июля в 7:29. Общая площадь пожара составила 1 тыс. 500 кв. м. К тушению пришлось привлечь пожарный поезд.

Всю ночь пожарные боролись с возгоранием на мусорном полигоне в хуторе Копанском под Краснодаром. Там площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. К утру 14 июля пожар локализовали. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в тушении участвуют 50 человек и 29 единиц техники: бульдозеры, самосвалы, автоцистерны с водой.

Около 8:00 стало известно о лесном пожаре в поселке Псебай. Прибыв на место, пожарные обнаружили возгорание в Джубгском лесничестве Новомихайловском участковом лесничестве. Площадь пожара составила 0,4 га.

Самый масштабный на данный момент пожар начался около 11:20 под Новороссийском. Лесной пожар распространился на базу отдыха «Голубая волна» и в сторону базы «Фрегат». Потребовалась эвакуация. В общей сложности эвакуировали порядка 500 человек и 30 автомобилей. К настоящему времени площадь пожара выросла до 20 га. Горение травы на территории базы отдыха полностью ликвидировано, тушение лесного пожара продолжается. В ликвидации задействованы порядка 160 человек и 40 единиц техники. Работают два вертолета. Авиация сбросила 30 т воды.

Около 12:40 загорелись камыши на озере лотосов в хуторе Белозерном под Краснодаром. Пламя охватило 1 тыс. 500 кв. м. В ликвидации возгорания участвуют 35 человек и девять единиц техники

Еще одно сообщение о пожаре поступило из Архипо-Осиповки в 13:33. Там горит магазин «Пятерочка». Сообщается, что возгорание началось в помещении с бытовой химией, огонь охватил 150 кв. м. На месте работают 14 человек и четыре единицы техники.

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