Почти 6 часов тушили крупный пожар в районе канатной дороги «Олимп» в Геленджике

Сообщение о возгорании на улице Куприянова Щель поступило в экстренные службы 14 июля в 00:57.

Прибыв на место, пожарные установили, что горит кафе «Вареничья хата». Огонь охватил 700 кв. м. В 2:10 пожар локализовали на той же площади, в 4:30 ликвидировали открытое горение.

Последствия пожара ликвидировали в 06:10. В тушении пожара участвовали 20 человек и семь единиц техники. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огонь успел распространиться на лесную подстилку. Предварительно, площадь возгорания составила 0,1 га. В тушении было задействовано 15 единиц техники и 71 человек. Лесной пожар ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. Ситуация под контролем. Причины устанавливаются, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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